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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Kurban Bayramı#Bayram
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 08:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizin huzur, esenlik içinde bu bayramı tamamlamasını temenni ediyoruz" dedi.

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Bayram namazını Keçiören'deki Büyük Ankara Camii'nde kılan Yılmaz, daha sonra cami çıkışında bekleyen basın mensuplarına konuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yaraların en kısa sürede sarılacağını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayrama çeşitli sıkıntılarla giren insanlarımız da mutlaka var. Onlara da kolaylıklar diliyorum, hastalarımıza şifalar diliyorum. Ne kadar zorluklar sıkıntılar olsa da Bayram bir teselli, bir güzellik. Bayramın özellikle çocuklarımız için neşeyle geçmesini temenni ediyorum. Bayramı güzel anılarla tamamlamalarını sevgili çocuklarımızın temenni ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, hastalarımıza şifalar diliyoruz. Ülkemizin huzur, esenlik içinde bu bayramı tamamlamasını temenni ediyorum. Çok şükür, huzur ve istikrar içinde yoluna devam eden bir ülkede yaşıyoruz ancak dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntılar içinde olan, bayramı bizim kadar rahat, huzur içinde karşılama imkanına sahip olmayan Müslüman kardeşlerimiz de var. Onlara da en kısa sürede sıkıntılarından kurtulmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz."

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Yılmaz, bayramların insanların dayanışma ve yakınlaşması, küskünlerin barışması ve kucaklaşması için vesile olduğunu dile getirerek, "Bu bayramın da ülkemizin, milletimizin birliğine, kardeşliğine, dayanışmasına katkıda bulunmasını ve bu kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmesini temenni ediyorum."

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#Cevdet Yılmaz#Kurban Bayramı#Bayram

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