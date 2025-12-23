×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Asgari Ücret Artışı#Çalışan Hakları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 19:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılında yüzde 20'nin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Asgari Ücret Artışı#Çalışan Hakları

BAKMADAN GEÇME!