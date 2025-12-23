Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılında yüzde 20'nin altında enflasyon oranına inmeyi hedeflediğimiz bir ortamda; yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ile bin liradan bin 270 liraya yükselen devlet desteği çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun. Enflasyonun düştüğü, verimliliğin yükseldiği bir patikada; kayıt dışılığı azaltmaya, istihdamı artırmaya ve kalıcı sosyal refah sağlamaya yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

