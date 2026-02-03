Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan anayasa çalışmaları açıklaması: Epey mesafe aldık

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Yeni Anayasa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan anayasa çalışmaları açıklaması: Epey mesafe aldık
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 12:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anayasa komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, anayasa çalışmalarında esas görevin Meclis’te olduğunu belirterek, “Bu konuların Meclis’te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

"MESAFE ALDIK"

"Anayasa çalışması ile ilgili bir komisyonumuz var biliyorsunuz, düzenli bir şekilde toplanıyoruz. Komisyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis’in. Bu konuların Meclis’te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. 

"CUMHURBAŞKANIMIZA SUNUM YAPACAĞIZ"

Bu işin Meclis’te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte."

Haberle ilgili daha fazlası:
