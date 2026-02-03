Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan anayasa çalışmaları açıklaması: Epey mesafe aldık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

"MESAFE ALDIK"

"Anayasa çalışması ile ilgili bir komisyonumuz var biliyorsunuz, düzenli bir şekilde toplanıyoruz. Komisyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis’in. Bu konuların Meclis’te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SUNUM YAPACAĞIZ"

Bu işin Meclis’te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte."