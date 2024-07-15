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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#İçişleri Bakanı Yerlikaya#15 Temmuz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 11:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu, Sevim Sayım Madak, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anma törenine, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Polis Şehitliği'ne geçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yılmaz ve Yerlikaya, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#İçişleri Bakanı Yerlikaya#15 Temmuz

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