×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#İsrail Meclisi#Batı Şeria
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Çelikten İsraile Batı Şeria tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 22:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adımlara tepki gösterdi. Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı. Çelik ise, "Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığı’ndan İsraile Batı Şeria tepkisi: Hukuka aykırıdır ve yok hükmündedirDışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Hukuka aykırıdır ve yok hükmündedirHaberi görüntüle

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BÖLGESEL İSTİKRARA AÇIK BİR TEHDİT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Batı Şeria işgal altındaki Filistin toprağıdır. İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir. Filistin Devleti'ni tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#İsrail Meclisi#Batı Şeria

BAKMADAN GEÇME!