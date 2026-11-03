Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin ekim ayı ihracatı rekor kırdı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen 19’uncu Milli İrade Buluşması programına katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve platforma üye STK temsilcileri de yer aldı. Yılmaz’ın konuşmasının ardından MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir tarafından kendisine hediye takdim edildi. Program, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

‘MANİPÜLATÖRLE YATIRIMCIYI BİRBİRİNDEN AYIRMAMIZ LAZIM’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sermaye piyasalarına yatırım yapmak kesinlikle suç değil, günah değil. İnsanları böyle buralara yatırım yapmak kötü bir şeymiş gibi bir algı oluşturulması da bizim kalkınma sürecimiz adına son derece yanlış bir yaklaşım olur. Bunun altını ben her ortamda çizmeye çalışıyorum, kim ne derse desin. Manipülatörle yatırımcıyı birbirinden ayırmamız lazım. Bu ikisini birbirine karıştırırsak bu meselelerin içinden sağlıklı bir şekilde çıkamayız. Suç işleyen, hukuk dışı iş yapan, hukuka aykırı haksız kazanç elde eden, dolandırıcılık yapan bunları normal yatırımcılarla karıştırmamamız lazım. Yatırımcı başımızın tacı. Yatırım yapan, tasarruf yapan, tasarruflarını üretken alanlara kanalize eden insanlar bu ülkenin kalkınmasına da destek olurlar, kendileri de kazanırlar, bundan da doğal bir şey yok. Ama birileri de sistem içindeki birtakım açıklar üzerinden haksız kazançlar elde ediyorsa, hukuk dışı işlemler yapıyorsa, onlara da amansız bir şekilde gereğini yapmak lazım. Karşılığını vermek lazım. Aksi takdirde kalkınma sürecimize de zarar veririz. Yatırımcımıza da zarar veririz. Ben şuna yürekten inanıyorum. Bu yaşanan fon meseleleri geçtikten sonra sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

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'SERMAYE PİYASALARIMIZ ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Burada 7 tane şirket, 131 tane fon söz konusu tasfiye sürecinde. Bunlardan dördü olağan tasfiye süreçlerine girdi daha sonra. 3 tane kaldı şu anda. Bu üçüyle ilgili olarak da olağanüstü tasfiye dediğimiz bir süreç başlamış durumda. Geçtiğimiz cuma günü ilk ödemelere başladık. Bu hafta da inşallah devam edecek. Kasım ayı ortalarına kadar büyük oranda bu meselede mesafe almış olacağız. Bir kanun meclisimizde hazırlandı ve hızla meclisimizden geçti. Bu kanunla olağanüstü tasfiyeyi düzenleyen bir kanun. Bu kanunda da 1 milyon liraya kadar ana parasını ara ödeme olarak yatırımcılara geri vermeyi öngörüyoruz. Bu hafta ile birlikte 455 bin küsur yatırımcının önemli bir kısmının ana parasını alacağını söyleyebilirim. Terra için İş Bankası sorumlu. Diğer iki fon Atlas ve Pusula için de Ziraat Bankası koordinasyonunda bunlar bu çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konuyu da aşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte de sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde inşallah yola devam edecek” dedi.

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‘TARİHİ BİR İHRACAT REKORU GERÇEKLEŞTİRDİK’

Yılmaz, “Türkiye ihracatını arttırmaya devam ediyor. Geçen yılın aynı ayına göre Ekim ayında yüzde 8.1 ihracatımız artmış 25.9 milyar dolarla ekim ayları için tarihi bir rekor ihracat gerçekleştirmişiz. Yıllıklandırılmış dediğimiz ihracatı, bu ekimden bir önceki ekim ayına kadar götürdüğünüzde 1 yılda ne kadar olmuş diye baktığınızda 285,6 milyar dolara ulaşmışız. Bu mal ihracatı. Bir de hizmet ihracatımız var. Turizm 65 milyar dolar civarında, lojistik, başka alanlar, finans, birçok hizmet alanlarında da ihracatımız var. Mal ihracatımızla hizmet ihracatımızı topladığımızda ve yıllıklandırdığımızda 413 milyar dolara ulaşmış durumdayız. 2002'de mal ihracatımız 35-36 milyar dolar seviyesindeydi. Hizmet ihracatımız 14 milyar dolar seviyesindeydi. Toplam mal ve hizmet ihracatımız 50 milyar dolar civarındaydı. Bugün 413 milyar dolara gelmiş durumdayız. Rakamlar artık bambaşka bir yere gelmiş durumda. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Gelecek sene inşallah bu savaş tabii gidişat bir belirsizlik, kimse çok net bir şey söyleyemiyor ama genel beklenti gelecek sene savaşların biraz durulduğu bir ortamda bu MENA (Middle East and North Africa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika) dediğimiz bölgede yüzde 7 civarında bir büyüme bekleniyor. Avrupa Birliği'nde de daha nispeten olumlu bir perspektif var. Dolayısıyla 2027'de daha olumlu bir uluslararası konjonktür olacağına inanıyoruz ve inşallah ihracatçımız bu zorlu koşullarda bunu başaran ihracatçımız gelecek sene çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapacaktır. Buna inanıyoruz. Enflasyon en önemli meselemiz. Büyümede geçen sene 3,7'ydi ve ilk defa 1,6 trilyon doları aştı ekonomik büyüklüğümüz. Bu sene 3,3 en son tahminimiz. Biz revize ettik biraz aşağı doğru. Bu Körfez'deki meseleler, az önce bahsettiğim eğilimler aşılığında büyümemizi aşağı doğru revize ettik ve 3,3 dedik. Ama kesintisiz büyümemizi de sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 24 çeyrektir kesintisiz büyüyor Türkiye. Bu yılın sonunda 1,8 trilyon doları bulacağını düşünüyoruz ekonomik büyüklüğümüzün. Kişi başına gelirimizin de 20 bin dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini bekliyoruz. İşsizlik oranımız uzun süredir tek haneli rakamlarda. 14 çeyrektir tek haneli rakamlarda. 7.9'a kadar gerilemişti. En son Eylül'de 8.4 oldu” ifadelerini kullandı.

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‘SANAYİMİZİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, DEĞİŞİMİNİ DESTEKLEMEMİZ LAZIM’

Yılmaz, “Çok şükür Türkiye epeyi bir mesafe aldı. Az önce ihracat rakamını söyledim size, ihracatımız içinde orta yüksek ve yüksek teknolojinin payı son geldiğimiz noktada yüzde 44 civarı. 2002'de bu yüzde 28'miş. Yüzde 28'den 44'e gelmişiz. 50'yi geçtiğimizde başka bir ekonomik yapıdan artık bahsediyor olacağız. Dolayısıyla bu dönüşümü devam ettirmemiz, yüksek teknolojiyi, orta yüksek teknolojiyi konusunda sanayimizin dönüşümünü, değişimini desteklememiz lazım” diye konuştu.