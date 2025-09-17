Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı

Haberin Devamı

Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, yarınki resmi temasları öncesinde Türk iş insanlarının fikirlerini, önerilerini alarak bu temasları daha verimli hale getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu, geçen süreçte ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov'un, işbirliğini hem kapsam olarak genişletme hem de derinleştirme yönünde son derece güçlü iradeleri var. Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, Maarif Vakfı okulları, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Kırgız–Türk Dostluk Hastanesi gibi yatırımlarla Kırgızistan ile ilişkileri daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sizler Kırgızistan'a yaptığınız yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ve yine yaklaşık 1 milyar dolara yakın üstlendiğiniz müteahhitlik projeleriyle ilişkilerimizde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz. Bu ortak yolda sizlerin daima en büyük destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Nitekim yarınki görüşmelerimizin temel noktasını da ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılması oluşturmaktadır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'ın milli gelirini 18 milyar dolar seviyesine çıkardığını belirterek, "Bundan birkaç sene önce bu, yarısı seviyesindeydi. Özellikle Sayın Başkan Sadır Caparov'un iş başına gelmesiyle ekonomide büyük bir atılım sürecine girdiğini ifade etmek istiyorum. Milli gelir ikiye katlanmış durumda. Büyüme hızı son derece yüksek. Dünyadaki belirsizliklere rağmen, dünya ekonomilerinde tarihi ortalamaların altına düşen büyümelere, ticaretteki sıkıntılara rağmen Kırgızistan'ın ekonomide gösterdiği başarı her türlü takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın, 2030 Kalkınma Programı ile lojistikte bölgesel güç olma, sanayide kümelendirmeyi güçlendirme, turizm ve tarımı önceliklendirme, yeşil ekonomide lider olma vizyonunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kardeş Kırgızistan 30 yılı aşkın bir süredir bağımsız bir devlet olarak kendi yolunu çizme gayreti içerisindedir. Bu süreçte kat edilen mesafe takdire şayandır. Ancak önümüzdeki dönemde çok daha yüksek noktalara ulaşma potansiyeli bulunduğunu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kırgızistan hükümetinin, Türk firmaların karşılaştığı sorunları çözmek için kurduğu bakanlıklar arası çalışma grubunun, Kırgız tarafının Türk şirketlerine gösterdiği ilginin açık bir göstergesi olduğunu belirten Yılmaz, bu mekanizmayla birçok şirketin sorununun çözüme kavuşturulduğunu, bu mekanizmanın gelecek dönemde de etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesini dilediklerini söyledi.

Toplantıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.