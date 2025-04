Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde devam ediyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yılmaz, "Terörsüz Türkiye çok çok kıymetli bir süreç. Sağlıklı bir şekilde de devam ediyor. Bu hafta içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme bekleniyor, DEM Parti’den gelecek katılımcılarla birlikte. Dolayısıyla süreç olması gerektiği gibi, hassas bir çerçeve içerisinde devam ediyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendini feshetmesini elbette bekliyoruz. Bu tür süreçler hassas süreçler, uzadıkça çomak sokan çok olur böyle işlere. Dolayısıyla bizim beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması. Bölgemiz üzerindeki emperyalist oyunların boşa çıkarılması, milli birliğimizin ve beraberliğimizin pekiştirilmesi, demokrasimizin standartlarının, kalkınmamızın standartlarının çok daha yukarlara çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE DAHA AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin yeni gümrük vergisi kararları ile ilgili, "Artısıyla eksisiyle değerlendiriyoruz. Küresel etkileri var, dünya ekonomisi açısından etkileri var. Türkiye olarak bize hem olumlu hem de olumsuz yansımaları söz konusu. Net etkiye bakmamız, bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Bu dinamik bir süreç, henüz sonuçlanmış bir süreç değil. ABD tarifeler açıkladı ama aynı zamanda müzakerelere açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu müzakerelerin sonucunun ne olduğunu görmemiz lazım. Bu müzakereler iyi gitmezse diğer ülkelerin buna karşı atacağı adımları iyi takip etmemiz lazım. Belirsizliklerin olduğu bir süreç. Başlangıç itibarıyla Türkiye daha avantajlı gözüküyor. Malum yüzde 10 en düşük oran. Biz de bu müzakereleri yapacağız. ABD ile 32 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmimiz oldu ve dengeli bir ticaretimiz var. Ancak bizim liderlerimizin belirlediği 100 milyar dolarlık bir hedef var. Bu konularda Ticaret Bakanımız, ABD'li muadilleriyle oturup hem bu gelişmeleri hem de Türkiye-Amerika ticaretini nasıl artırabiliriz, hacmini daha fazla nasıl büyütebiliriz, bu konuları önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde ele alacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Haberin Devamı

"DÜNYA TİCARETİNİN GELDİĞİ SÜRECİ GÖRECEĞİZ"

Yılmaz, bazı yabancı şirketlerin ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle Çin'deki merkezlerini diğer ülkelere taşımayı planladıklarına ilişkin soruya, "Önümüzdeki birkaç ayda tabiri caizse toz dumanın yatıştığını, dünya ticaretinin geldiği süreci göreceğiz. Şunu söylemek zorundayız; eski ticaret düzeninden söz edemeyiz. Son gelişmelerle birlikte dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir çerçeve oluşuyor. Eski kalıplarla bakacağımız bir dünya değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Yeniden şekillenmeyi çok iyi takip etmek durumundayız. Bu ticaret politikaları, yatırım karlarını, lojistiği, tedarik sistemlerini etkileyecek. Çok boyutlu bir hadiseden bahsediyoruz. Bir taraftan da sadece mal piyasaları değil, hizmet piyasaları, diğer sermaye hareketleri var. Birçok boyutuyla küresel ekonominin nerelere doğru gittiğini her birlikte göreceğiz. İlk aşamada tarifenin düşük olması olumlu. İkincisi bu hadiselerle birlikte emtia fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Türkiye de emtia ithalatçısı bir ülke. Bu açıdan da şu an itibarıyla lehimize tablo olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan pazarı zorlaştıkça, Amerika'ya daha önce ihracat yapan ülkeler, diğer pazarlarda çok daha agresif davranabilirler, pazar paylarını telafi etme içerisine girebilirler. Bu da rekabeti diğer piyasalarda yoğunlaştırıcı bir etki yapar. Her birini detaylı bir şekilde analiz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yeni ticaret koşullarının değerlendirileceğini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da başlıklarımızdan biri yeni ticaret koşulları ve bunun ülkemize yansımaları, bizim buna karşı hangi stratejileri izleyeceğimiz konusu olacaktır. Önümüzdeki dönem, ekonomi yönetimi olarak bu konuları çok boyutlu bir şekilde bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemizin alması gereken pozisyonlar noktasında politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.