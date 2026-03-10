×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Türk Devletleri Teşkilatı#Kubanıçbek Ömüraliyev
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyevi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 19:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

 

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak hareket etmesi ve devletler arası eş güdümün artması hayati bir önem kazanmıştır. Önümüzdeki ay Bakü'de düzenlenecek TDT Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları 2. Toplantısı vesilesiyle Azerbaycan'da bulunacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıya KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in davet edilmesini de Türk dünyası dayanışmasının ve kardeşlik hukukunun doğal bir tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye, Türk dünyasının birliği, dayanışması ve refahı için ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Türk Devletleri Teşkilatı#Kubanıçbek Ömüraliyev

BAKMADAN GEÇME!