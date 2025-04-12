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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

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#Cevdet Yılmaz#Türk Devletleri Teşkilatı#Kubanıçbek Ömüraliyev
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyevi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 19:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşen kabule ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, TDT’nin kurumsallaşma süreci, Şuşa ve Bişkek zirveleriyle artan etkinliği, Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda işbirliğinin derinleştirilmesi ve KKTC’nin teşkilat bünyesindeki temsilinin daha da güçlendirilmesi gibi başlıkları ele aldık. Türkiye, Türk Dünyası’nın birlik ve refahı için Teşkilatın etkinliğini artırmaya, ortak hedeflerimizi somut adımlarla hayata geçirmeye kararlılıkla devam edecektir."

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#Cevdet Yılmaz#Türk Devletleri Teşkilatı#Kubanıçbek Ömüraliyev

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