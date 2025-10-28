Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Riyad'da.... 9. Future Investment Initiative Forumu'na katıldı

Haberin Devamı

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde, "Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek" temasıyla düzenlenen 9. Future Investment Initiative Forumu'nun açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından Yılmaz, forum kapsamındaki "What's the True Cost of Economic Security?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti. Ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin yatırım akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni fırsatlar, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı gibi konuların ele alındığı toplantıya, eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi moderatörlük yaptı.

“KÜRESEL REFAHI BİRLİKTE BÜYÜTME HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, forum kapsamındaki programlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, stratejik çeşitlendirmeyle güçlenen, açık ve dirençli bir ekonomi vizyonunu savunuyoruz. Jeostratejik konumumuz, güçlü üretim altyapımız ve yenilikçi girişim ekosistemimizle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında güvenilir bir üretim ve lojistik üssü olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası işbirliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz."

YILMAZ, SUUDİ ARABİSTAN YATIRIM BAKANI FALİH'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu kapsamında, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i kabul etti. Yılmaz, NSosyal hesabından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de yer aldı.