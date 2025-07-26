Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sosyal bilimlerde çok daha nitelikli insanlara ihtiyacımız var

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İbn Haldun Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenen Tercihfest2025, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. 51 farklı şehirdeki 236 liseden mezun ve tercih yapacak olan aday öğrencilerin ağırlandığı TercihFest2025, bu yıl 'Yarınki Türkiye' temasıyla düzenlendi. 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde atölyeler, ödüllü oyunlar, açık hava sineması, spor faaliyetleri gibi çeşitli kampüs etkinlikleri ile seminerler, zirveler ve sosyal faaliyetler yer alacak. Üniversitenin Başakşehir kampüsündeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, eğitmenler, birçok öğrenci ile aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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'İNSANA YAPILAN YATIRIM EN KIYMETLİ YATIRIM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin nitelikli insan gücüne ihtiyacı olduğunun altını çizdiği konuşmasında, "Gerçekten zor bir dünyadayız. Belirsizliklerin, risklerin yükseldiği, çatışmaların arttığı, bir taraftan da değişimin, dönüşümün, özellikle teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir dünyadayız. Böyle bir dünyada en çok neye ihtiyacımız var derseniz, nitelikli insana ihtiyacımız var. Her bakımdan donanımlı nitelikli insana ihtiyacımız var. Altyapı, üstyapı, fiziki yapılar. Bunlar tabii ki önemli. Ama bütün bunları anlamlı kılan nitelikli, donanımlı insan. Böyle insan gücünüz varsa yarının dünyasında var olabilirsiniz. Yoksa maalesef bu belirsizliğin, riskin yükseldiği dünyada başarılı olma şansımız yok. Dolayısıyla burada yapılan yatırım, insana yapılan yatırım az önce vurgulandığı gibi insana yapılan yatırım en kıymetli yatırım. Diğer bütün yatırımlar da bununla kıymetleniyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin dünyanın geleceğini iyi analiz edip buna göre kendimizi konumlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

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'SOSYAL BİLİMLERDE ÇOK DAHA NİTELİKLİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Cevdet Yılmaz, "Sosyal bilimlerde çok daha nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Geleceğin Türkiye'sini kurarken, geleceğin dünyasına katkıda Sosyal bilim alanında çok daha güçlü söz söyleyecek ses verecek bir ülkemizin olması lazım. Bu yönüyle İbn Haldun'u çok büyük bir takdirle takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Karmaşık problemlerle karşı karşıyayız. Bunu da ancak interdisipliner bir yaklaşımla bütün ilimlerden, bütün uzmanlıklardan girdi alarak çözebiliriz. Sosyal bilimlerle, teknik bilimlerin, temel bilimlerin bir araya gelmesi, birlikte çalışması çok çok kıymetli" şeklinde konuştu.

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'5 YIL İÇİNDE BU DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE DÜNYADA ÇOK KISA BİR SÜRE DE 170 MİLYON YENİ İŞ ORTAYA ÇIKACAK.'

Yılmaz, geleceğin mesleklerinden bahsederken, "Bugün konuştuğumuz yangın hadisesinden pandemiye, ekonomik politikalardan, sosyal adalet meselelerine varıncaya kadar, dünyadaki bu çatışmaları çözme meselelerine varıncaya kadar çok boyutlu bakmak durumundayız. Dünya ekonomi forumunun bir raporuna göre 5 yıl içinde bu dijital teknolojilerle dünyada çok kısa bir süre de 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Diğer yandan 92 milyon meslek iş anlamını kaybedecek. Daha önemlisi belki tüm mesleklerde mesleği icra biçimi değişecek. Dolayısıyla siz geleceğe hazırlanırken belli bir meslekten ziyade donanımınızı, becerinizi geliştirin diye tavsiye etmek istiyorum ve bunu size sağlayacak üniversiteleri bölümleri tercih edin. Bana göre, hangi bölümü seçerseniz seçin, önemli olan o bölümde liderlik vasfı taşıyan bir yere kendinizi konumlandırmanız. Bugüne kadar nasıl disiplinle geldiyseniz, nasıl çok çalıştıysanız, uğraştıysanız üniversite okurken de mutlaka o disiplininizi koruyun. Hangi bölümü seçiyor olursanız olun, hangi bölümü tercih ediyorsanız olun, orada en iyisi olun, en iyiyi hedefleyin. Ama onu hedefleyip çalışın. O gayretinizi, heyecanınızı hiç kaybetmeyin." dedi.

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'GEÇMİŞİ OLMAYAN BİR TOPLUMUN GELECEĞİ DE OLMAZ'

Geleceği görmek için geçmişin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Cevdet Yılmaz, "Geçmiş aslında geçmişte değil. Biz bugünü yaşarken aslında geçmişle birlikte yaşıyoruz. Medeniyetimizi, geçmişimizi bugünden, gelecekten ayrı göremeyiz. Bir kitapta okumuştum, İbrahim Kalın Bey'in kitabıydı galiba. Gelenek kelimesini şöyle tarif ediyor; Gelene ek gelenek. Gelene ek bir geleneği sanki geçmişte kalmış bir şey gibi görüyoruz. Halbuki geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. Geleneği olmayan bir toplum yenilik yapamaz. Doğusuyla batısıyla ilim neredeyse tarihi çok iyi anlamak zorundayız. Geldiğimiz yeri, geleneğimizi, geçmişimizi çok iyi kavramak zorundayız. Bunu yaptığımızda geleceği de daha sağlam bir zemin üzerinde inşa edebiliriz diye inanıyorum" diye konuştu.

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'BİZİM ORTAK AKILLARA İHTİYACIMIZ VAR'

İbn Haldun Üniversitesi rektörü Atilla Arkan, "Bizim ortak akıllara ihtiyacımız var. Birbirleriyle ekip halinde çalışabilen, birbirlerine saygı duyan, tabii ki farklılıklar olabilir ama bu farklılıklarla beraber ülkesinin geleceğini inşa edebilen gençlere, ekiplere ihtiyacımız var. İnanın bu sosyal bilimlerin çok ciddi olarak misyonu olan, vizyonu olan mesele. Çünkü sizin sosyolojiden, psikolojiden, tarihten, ekonomiden, İslami ilimlerden ve bütün bu alanlardan gelen bilgi birikiminin ortak akılda bir araya gelmesi gerekiyor. Risklerimizi ve geleceğinizi inşa edebilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde 'Tarih tekerrürden ibarettir' ifadesini sürekli yaşamak zorunda kalırız" dedi.