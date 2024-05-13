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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şiddetin her türüyle mücadele edeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Okul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şiddetin her türüyle mücadele edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 09:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.

Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını,

Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor.

DETAYLAR GELİYOR...

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Okul

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