×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, metal sektörü temsilcileriyle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Metal Sektörü#Mehmet Fatih Kacır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, metal sektörü temsilcileriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 23:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 94 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan bu stratejik sektörü, otomotivden makineye, ana metalden elektromekaniğe uzanan geniş üretim yapısıyla kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Toplantımızda sürdürülebilir üretim, sektörün rekabet gücü ve yapısal ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyal tarafların talepleri ve reel sektörün öncelikleri çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Haberin Devamı

Yüksek katma değer üreten, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük eden metal sektörümüzü kamu, özel sektör ve çalışanlarımızın iş birliğiyle daha da güçlendirmekte kararlıyız. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevdet Yılmaz#Metal Sektörü#Mehmet Fatih Kacır

BAKMADAN GEÇME!