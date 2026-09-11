Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Meclisimiz tarihi bir karar verdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop’a geldi. Yılmaz, Sinop Havalimanı’nda Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığı'na geçti. Burada gerçekleşen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılan Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve demokratik gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sinop'ta 14 yıl önce bir kalkınma çalıştayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, aradan geçen sürede kentte yaşanan gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti. Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarıyla da daha kapsamlı değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

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'AK PARTİ 25 YILLIK BİR DESTAN'

AK Parti'nin 25 yıllık bir siyasi geçmişe sahip olduğunu aktaran Yılmaz, partinin kuruluşundan kısa süre sonra tek başına iktidara geldiğini ve halen iktidarda olduğunu ifade etti. Yılmaz, geçen 25 yıllık süreçte Türkiye'de önemli değişimler yaşandığını söyledi. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne ilişkin rakamları paylaşan Yılmaz, "Türkiye 2002 yılında 238 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahipti. Yani bir yılda ülkenin bütün ürettiği mal ve hizmetlerin değeri 238 milyar dolardı. Şimdi bazıları eskiden şöyleydi, böyleydi diyenler var ya; 'Halep oradaysa arşın burada' demişler. Rakamlar ortada" diye konuştu.

'DÜNYADA BÜYÜK BİR ÇALKANTI VAR'

Dünyada güç dengelerinin değiştiğini ve yeni rekabet alanlarının ortaya çıktığını; küresel ölçekte risk ve belirsizliklerin arttığını dile getiren Yılmaz, "Bugün bu yaşadığımız dünyada istikrar ve liderlik eskisinden de daha önemli hale gelmiş durumda. Dünyada büyük bir çalkantı var şu anda. Güç dengeleri değişmiş durumda. Yeni rekabet alanları oluşmuş durumda. Çin'le Amerika'nın rekabetini görüyorsunuz. Ülkelerarası çatışmalar, sıcak savaşlar var" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının bölgeyi ve Karadeniz'i de etkilediğini belirten Yılmaz, Gazze'deki gelişmelere de dikkat çekti. Yılmaz, küresel ortamda risklerin, rekabetin ve belirsizliklerin yükseldiğini kaydetti.

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'BİR OLALIM, BERABER OLALIM'

Türkiye'nin ekonomik, demokratik ve sosyal kalkınmasının yanı sıra uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine de yürürken ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Etnik farklılıklar olabilir, mezhep farklılıkları, inanç farklılıkları olabilir ama bir olalım, beraber olalım. Tek vücut bir şekilde ülkemizi, milletimizi ileriye taşıyalım. Amacımız bu. Bunu yaptığımız zaman o emperyalist tuzakları da boşa çıkarmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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'TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ EN AZ 2,3 TRİLYON DOLAR'

Terörün Türkiye ekonomisi üzerindeki maliyetine de değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu terör hadiseleri doğrudan veya dolaylı etkilerle tarımı etkilemiş, turizmi etkilemiş, yatırım ortamını bozmuş, birçok iş alanına engel olmuş, madenciliğe engel olmuş. Bütün hepsini 10 yıllar boyunca topladığınızda 2,3 trilyon dolarlık bir rakamdan en az bahsediyoruz. Bu rakam bu işlere gitmese, ülkenin kalkınmasına yönlendirilseydi bugün ne halde olurduk? Bir düşünün. Türkiye artık bu yükten kurtulmak istiyor."

'MECLİS TARİHİ BİR KARAR VERDİ'

TBMM'de alınan karara da değinen Yılmaz, "Meclisimiz de burada çok güçlü bir destek verdi. Huzurunuzda vekillerimiz de burada. Tarihi bir karar verdi Meclisimiz. 367 oyla bir kanun geçti" diye konuştu.

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Yılmaz, Türkiye'nin terörden arındırılmasıyla birlikte kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesinin ülkenin yanı sıra bölge ülkelerinin de yararına olacağını ifade etti.