Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan'a gidecek

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Ziyareti kapsamında, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile görüşecek Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından düzenlenecek resepsiyona da katılacak.

Yılmaz, daha sonra Macaristan Parlamentosundaki tören oturumuna iştirak edecek ve ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Baka tarafından kabul edilecek.

Kossuth Lajos Meydanı'ndaki anma etkinliklerine katılacak Yılmaz'ın, aynı gün Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.