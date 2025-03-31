Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutuplaşmanın karşısındayız

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Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, özetle şunları söyledi:

“Ülkemizi karıştırmaya çalışan, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız. Hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, etnik kimlik veya mezhepten olursak olalım, şunu unutmamamız lazım; hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Tarihimiz bir olduğu gibi geçmişimiz ve geleceğimiz de bir. Dünyanın zorlu bir döneminden geçiyoruz. Bir taraftan savaşlar bir taraftan ekonomik şartlar ve tüm bu şartlar içerisinde milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor.

Bu çerçevede özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin çok değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörün olmadığı, demokrasi ve kalkınmanın çok daha güçlü olduğu bir Türkiye, hepimizin geleceği adına son derece kıymetlidir. İnşallah ülkemiz, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşacaktır.”