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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacak

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#Cevdet Yılmaz#KKTC#Lefkoşa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 11:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş dünyasına yönelik yapılan çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını ve işbirliği ruhuna uygun olmadığını belirterek, bu girişimlerin karşılıksız kalmayacağını ifade etti. Yılmaz, "Siyasi birtakım sebeplerle hukuku kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

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Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanında açıklamada bulunan Yılmaz, her ziyarette Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlü bağları, samimi kardeşliği ve karşılıklı dayanışmayı daha da derinleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, ziyaretinde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel başta olmak üzere birçok görüşme ve temaslarda bulunacağını aktararak, KKTC'nin daha müreffeh yarınlara kavuşması, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumak için atılan ve atılması gereken adımları hep birlikte istişare edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacak

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Türkiye'nin güçlü ve garantör bir devlet olarak her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Cenevre'de iki devletin ortak çalışabileceği, işbirliği yapabileceği alanlar çerçevesinde güzel bir atmosfer oluşmuştu doğrusu. Ama son dönemde Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iş dünyasına yönelik yapılan çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını ben de buradan ifade etmek istiyorum. İşbirliği yapma ruhuna da uygun olmadığını, bunun da elbette karşılıksız kalmayacağını da ifade etmek istiyorum. Siyasi birtakım sebeplerle hukuku kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağını buradan ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk halkını en derin muhabbetle selamladığını dile getirerek, bugünkü çalışmaların her iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

 

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#Cevdet Yılmaz#KKTC#Lefkoşa

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