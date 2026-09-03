Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi

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KKTC Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen felakette yaşamını yitirenlerle ilgili taziye ziyaretinde bulunmak üzere ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise Yılmaz’a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti.