×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#KKTC#Ünal Üstel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 18:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yılmaz, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, 2 ülkenin kader birliğine sahip olduğunu belirterek, "En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde, Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da ilk uçuşa açılması için hazırlık yapılması konusunda bir talimatları olmuştu. Kendisi de uçakla inmek istediğini ortaya koymuştu. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma başlatıldı. Bizim kurumlarımız ve KKTC kurumları birlikte çalışıyor. İnşallah 20 Temmuz'da teknik bütün hazırlıkları tamamlayarak bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli, çok büyük bir yatırım gerçekten Ercan Havalimanı. KKTC'nin de yeni vitrini, yüzü olacak inşallah. KKTC'ye giden herkes bu havalimanından görmüş olacak ülkeyi. Dolayısıyla bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve tüm gayretimizle bu yönde çalışıyoruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BERABERİZ'

KKTC Başbakanı Üstel, her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Aynen et ve tırnak gibiyiz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Ülkelerimizin mutluluğu için hep çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevdet Yılmaz#KKTC#Ünal Üstel

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık