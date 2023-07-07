Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yılmaz, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, 2 ülkenin kader birliğine sahip olduğunu belirterek, "En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde, Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da ilk uçuşa açılması için hazırlık yapılması konusunda bir talimatları olmuştu. Kendisi de uçakla inmek istediğini ortaya koymuştu. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma başlatıldı. Bizim kurumlarımız ve KKTC kurumları birlikte çalışıyor. İnşallah 20 Temmuz'da teknik bütün hazırlıkları tamamlayarak bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli, çok büyük bir yatırım gerçekten Ercan Havalimanı. KKTC'nin de yeni vitrini, yüzü olacak inşallah. KKTC'ye giden herkes bu havalimanından görmüş olacak ülkeyi. Dolayısıyla bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve tüm gayretimizle bu yönde çalışıyoruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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'İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BERABERİZ'

KKTC Başbakanı Üstel, her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Aynen et ve tırnak gibiyiz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Ülkelerimizin mutluluğu için hep çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri" dedi.