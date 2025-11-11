Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 18:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri, KKTC’de istikrarı güçlendirecek reform alanlarını ve Kıbrıs Türkü’nün ekonomik-sosyal refahını artırmaya yönelik ortak çalışmalarımızı ele aldık. Kıbrıs Türkü’nün hürriyetini, hukukunu ve refahını gözetmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, birkaç gün sonra kuruluşunun 42’nci Yılını idrak edeceğimiz KKTC’nin ebedi olmasını diliyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sayın Başbakan ve hükümet ortaklarının ülkemize gerçekleştirdikleri bu ziyaretin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

