Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının inşaatını inceledi

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Cevdet Yılmaz, dün başlayan Kahramanmaraş'taki ziyaret ve temaslarına bu sabah AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti. Parti girişinde çiçekle karşılanan Yılmaz'a Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından olan bakır ibrik hediye etti. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, partililerin bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra beraberinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalındaki Akyar Mahallesi'nde depremzedeler teslim edilecek olan konutların inşaatında incelemelerde bulundu. 862 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yer alacağı toplu konut inşaatında tamamlanan bir daireyi de gezen Yılmaz, yaptığı açıklamada konutların çok sağlam bir şekilde inşa edildiğini ifade etti.

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