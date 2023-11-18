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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi

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#Cevdet Yılmaz#İstihdam#İşsizlik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 00:51

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 Temmuz- Eylül “3.Çeyrek” dönemine ilişkin “İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 Temmuz- Eylül “3.Çeyrek ” dönemine ilişkin istihdam, genç işsizlik, ve işsizlik oranları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Paylaşımında enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığını belirten Yılmaz, ekonomide üretim oluşturma kapasitesini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Yılmaz paylaşımında, “Genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artıyor, oran oranları gerilemeye devam ediyor. 2023 Temmuz-Eylül ‘III. Çeyrek’ döneminde; istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2'dir” ifadelerine yer verdi.

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Yılmaz paylaşımında ilerleyen dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadelede kararlılıklarını ve istihdama uygun politikalar izlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

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#Cevdet Yılmaz#İstihdam#İşsizlik

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