Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz, yapay zeka devrimini Türkiye Yüzyılı'nın ana kaldıraçlarından biri haline getirmek

Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen, "ATONET Akıllı Asistan Dünya Birinciliği Lansman Programı"na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, ATO'nun köklü geçmişini, yenilikçi bir vizyonla buluşturup, güçlü ve kararlı bir dönüşüm iradesini hayata geçirdiğini belirterek, ticaretin dönüşen yapısına ve küresel rekabetin yeni kurallarına odaklanan bu yaklaşımın, ATO'yu geleceği öngören, stratejik düşünceyle hareket eden ve güçlü bir kurumsal aklın temsilcisi konumuna yükselttiğini söyledi.

ATONET Akıllı Asistan projesinin dünya birinciliğiyle ödüllendirilmesinin, bu iradenin uluslararası düzeyde teyit edilmiş somut bir göstergesi olduğuna işaret eden Yılmaz, dijitalleşmeyi ticaret hayatının merkezine alan bu başarının, Türkiye’nin dijital rekabet gücüne nitelikli bir katkı sunan öncü bir örneği ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmaz, dijitalleşme ve yapay zekanın, ekonomik büyüklükleri, rekabet gücünü ve devletlerin hareket alanını yeniden tanımlayan temel unsurlar haline geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üretimden ticarete, kamu yönetiminden küresel değer zincirlerine kadar uzanan bu dönüşüm, ülkelerin bugünkü performansının yanı sıra gelecekte hangi ligde yer alacağını da belirlemektedir. Türkiye, bu dönüşümü doğru okuyan, dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren bütüncül bir yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir. Küresel ekonomide korumacılık duvarlarının yükseldiği, tarife savaşlarının rotaları değiştirdiği bir dönemde Türkiye, üretim kabiliyetini teknolojiyle derinleştiren ve verimlilikle güçlenen bir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir."

Verimlilik ve ihracat odaklı duruşuyla Türkiye'nin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, belirsizliklerin arttığı küresel tabloda ekonomik direncini net biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Pandemi öncesine göre sanayi üretimini yüzde 30,6 artıran Türkiye, Almanya ve İtalya gibi sanayi devlerinin gerileme yaşadığı bir dönemde Avrupa'nın da lokomotifi konumunda bir üretim merkezine ulaşmıştır. Bugün imalat sanayi katma değerinde dünya 14’üncüsü olan bir Türkiye gerçeği vardır. Bu tablo, sanayiyi dijitalleşmeyle buluşturan, üretimi teknolojiyle ölçeklendiren bir stratejinin sonucudur.

Ekonomik performansımızı Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kaynaklarla kalıcı hale getiriyoruz. 2002'de Ar-Ge harcamalarımız 1 milyar doları bile bulmuyordu. O günkü milli gelirimizin yüzde 0,5'i civarındaydı. Bugün 2024 rakamlarıyla 19,9 milyar dolara ulaşan bir Ar-Ge harcamamız var. Bu da milli gelirimizin yüzde 1,5'i seviyesini ifade ediyor. Yine aynı dönemde Ar-Ge personeli sayımız son derece önemli bir artış göstermiş, teknoparklarımız ve bütün bunların sonucunda teknoloji ihracatımız önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu gelişmelerde Ankara'nın öncü illerimizden olduğunu özellikle vurgulamak isterim."

"TÜRKİYE, E-DEVLET VE DİJİTAL KONULARDA ÖNEMLİ BİR İHRACATÇI ÜLKE OLMA KONUMUNDADIR"

Yılmaz, bütün bu başarı hikayesinde dijital temeller ve kamu yönetiminde kurulan güçlü entegre dijital altyapıların önemli bir rol oynadığını dile getirerek, "E-Devlet kapımız bugün 68 milyon kullanıcıya ve 9 bin hizmete ulaşan kapasitesiyle nüfusumuzun yüzde 95’ine ulaşan ve memnuniyet oluşturan bir seviyededir. Bu konuda dünyada çeşitli endeksler, ölçümler vardır. OECD, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ölçümlerde ülkemiz önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Ben şöyle düşünüyorum doğrusu, artık Türkiye, e-Devlet ve dijital konularda önemli bir ihracatçı ülke olma konumundadır." ifadelerini kullandı.

Bu dijital altyapının, milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde yapay zeka odaklı bir sıçramaya yöneldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Nihai hedefimiz, yapay zeka devrimini Türkiye Yüzyılı'nın ana kaldıraçlarından biri haline getirmektir. Bütün dünya bir dönüşüm süreci içinde, yapay zeka devrimini kaçırmamamız, ıskalamamız gerekiyor kamusuyla, özel kesimiyle, meslek kuruluşlarıyla. Bir taraftan bunun doğru regüle edildiği, sağlıklı etik ölçütlerle hayata geçirildiği bir anlayış içinde yapay zekayı hayatımızda artık çok daha fazla kullanır hale gelmek durumdayız." dedi.

Yılmaz, elektronik ticaretin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini, 2019'da sadece 136 milyar lira olan e-ticaret hacminin, 2024'te 3 trilyon liraya ulaştığını aktararak, 5-6 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 21 katlık bir artışın gerçekleştiğini bildirdi.

"BU SİSTEM, OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ZİRVEYE TAŞIYAN ÖRNEK BİR ÇALIŞMADIR"

Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem gerek kamu gerekse özel kesim için dijital dönüşümün hızlanacağı, yapay zekanın hayatımızda çok daha etkili hale geleceği bir dönem olacaktır. Buna kamusuyla, özel kesimiyle, meslek kuruluşlarıyla hep birlikte hazırlanmak ve iş birliği ruhu içinde bu konuda başarılar sağlamak durumundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin teknoloji ve dijitalleşme vizyonu dönüşürken en stratejik partnerlerden birinin ATO olduğunu, odanın ticaretin geleceğini teknolojiyle inşa etme yolunda çok kıymetli mesafeler kat ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"ATONET akıllı asistan, bu birikimin ve süreklilik gösteren dönüşüm anlayışının yapay zeka alanındaki doğal devamı olarak şekillendirilmiştir. Ankara Ticaret Odası'nın yenilikçi ruhunu temsil eden bu proje, 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda bir kez daha başarıyla buluşarak hepimizi gururlandırmıştır. Üyelerin sorularına 7-24 yanıt veren, ticaretin hızını yapay zekanın imkanlarıyla birleştiren bu sistem, operasyonel verimliliği zirveye taşıyan örnek bir çalışmadır. Bu gurur verici çalışmayı bir model olarak öne çıkarmamız ve yaygınlaştırmamız çok kıymetli."

Yılmaz, projenin Ankara'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla proje ekibine ve proje dış paydaşına ödülleri takdim edildi.