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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filo Jet faciasında kaybolanların yakınlarıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#KKTC#Filo Jet
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filo Jet faciasında kaybolanların yakınlarıyla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 22:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunduğu KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan kişilerin aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen görüşmede, facianın ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin ailelere bilgi verildi, kayıp yakınlarının talep ve beklentileri dinlendi.

Görüşmede KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

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#Cevdet Yılmaz#KKTC#Filo Jet

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