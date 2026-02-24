Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Mahmood'u kabul etti

×
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Mahmoodu kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 18:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, kuruluşunda öncü rol oynadığı D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğini bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood'u kabul etti.

NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti: "Görüşmemizde D-8'in daha dinamik, proje odaklı ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması, Azerbaycan'ın katılımıyla oluşan yeni ivmenin etkin biçimde değerlendirilmesi ve sekretaryanın kurumsal ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik reform sürecini ele aldık. Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Genel sekreterlik görevini üstlenen Sayın Mahmood'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan D-8 Zirvesi'nin Teşkilatımıza ve tüm üye devletlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."

 

