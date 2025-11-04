×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı bir ittifaktır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 12:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür.

Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

#Cevdet Yılmaz#Cumhur İttifakı#Devlet Bahçeli

