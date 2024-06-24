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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı'yla görüştü

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#Cevdet Yılmaz#Cezayir#Abdülmecid Tebbun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 16:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Tebbun ile görüşmemizde, Cezayir ile enerji alanı başta olmak üzere mevcut iş birliğimizi ve potansiyel iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Tebbun arasında daha önce belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşabilmek için ticari ilişkilerimizin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması konularını da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Görüşmemizde ayrıca ikili ve bölgesel meseleleri de ele alma imkanımız oldu. İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçlarına karşı Cezayir’in konumunu takdir ediyoruz. Filistin konusunda Cezayir ile her platformda dayanışmamızı sürdürecek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Tebbun ve heyetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, dost ve kardeş ülke Cezayir ile her platformda birlikteliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanıyla görüştü

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#Cevdet Yılmaz#Cezayir#Abdülmecid Tebbun

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