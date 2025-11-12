×
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kandayı kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 20:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgesel üyelik statümüzün ardından, kalkınma projelerinde işbirliğimizin kapsamı genişliyor, finansman ve teknik işbirliği olanaklarımız güçleniyor. Bu çerçevede, Bankanın ülkemiz kamu ve özel sektör projelerine 2025 sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3’er milyar dolar finansman sağlamayı planlaması işbirliğimizin stratejik boyut kazandığının somut bir göstergesidir. Deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Kanda'ya ziyaretleri ve yapıcı işbirlikleri için teşekkür ediyorum."

 

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz#Asya Kalkınma Bankası#Deprem Bölgeleri

