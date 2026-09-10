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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz anlattı: Yapay zekâyla yasadışı bahis mücadelesi

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#İletişim Başkanlığı#Cevdet Yılmaz#Yasadışı Bahis
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz anlattı: Yapay zekâyla yasadışı bahis mücadelesi
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 07:00

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bağımlılığa Dur De: Yasadışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele” panelinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özetle şu bilgileri verdi:

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“Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla teknik tespit ve erişim engelleme kapasitemiz geliştirilmiş, finansal denetimler yoğunlaştırılmış, kiralık hesaplara ve yasadışı ödeme altyapılarına yönelik tedbirler artırılmıştır. Siber Güvenlik Başkanlığı’nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek, yapay zekâyla tespit imkânlarını daha etkili kullanacağız. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yetkinliğimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacağız.

HUKUKİ ALTYAPI

Bugünkü panel de yasadışı bahis ve kumar bağımlılığına karşı yürüttüğümüz mücadelenin iletişim boyutunu daha da güçlendirecektir. Koruyucu ve önleyici politikalarımızı sürdürürken, hukuki altyapımızı da değişen suç yöntemlerine uygun biçimde geliştiriyoruz. Yasadışı ödeme altyapılarına müdahale imkânlarının artırılması, riskli hesaplara yönelik yeni tedbirlerin uygulanması ve finansal veri paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

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ÇOCUKLAR KULLANILIRSA...

Suçların örgüt faaliyeti kapsamında veya çocuklar kullanılarak işlenmesi durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanması, hapis cezaları ile adli ve idari para cezalarının artırılmasına yönelik teknik çalışmalar gündemimizdedir. İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı hukuk devletinin tüm imkânlarını kararlılıkla seferber edeceğiz.”

YÖK DE HAREKETE GEÇTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde yasadışı bahis ve kumar bağımlılığına karşı farkındalık faaliyetlerinin artırılacağını, danışmanlık ve yönlendirme kapasitesinin güçlendirileceğini, bilimsel araştırmaların destekleneceğini ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz anlattı: Yapay zekâyla yasadışı bahis mücadelesi

Panelde konuşan Özvar, yasadışı bahis ve kumar bağımlılığının yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, kamu sağlığını, aile yapısını, gençlerin eğitimini, toplumsal huzuru ve ekonomik refahı ilgilendiren çok boyutlu bir sorun olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Gençlerimize yalnızca ‘uzak durun’ veya ‘yasak’ demekle yetinmemeli; onların iyi, güzel ve faydalı olana yönelmesini sağlayacak imkânları da çoğaltmalıyız. Risk altındaki öğrencilerin erken dönemde fark edilmesi ve mahremiyetleri gözetilerek uygun desteğe yönlendirilmeleri gerekiyor. Bu noktada mediko-sosyal birimler, psikolojik danışmanlık merkezleri, akademik danışmanlar ve ilgili diğer birimler arasında etkili koordinasyon kurulması oldukça önemli. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları desteğe erişebilecekleri mekanizmaların güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca gençleri bağımlılığa yönelten etkenlerin ve dijital platformların kullandığı yönlendirme yöntemlerinin bilimsel olarak araştırılmasını istiyoruz. Öğrencilerin yasadışı bahis ve kumarla mücadelede yalnızca hedef kitle olarak görülmemesi, onların çözümün aktif bir parçası olması lazım.” ◊ EĞİTİM SERVİSİ

 

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#İletişim Başkanlığı#Cevdet Yılmaz#Yasadışı Bahis

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