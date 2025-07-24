×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#AB#AB Türkiye Delegasyonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 19:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Ossowski ile bir araya geldik. Görev süresi sona eren Sayın Ossowski ile veda ziyareti kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde; Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, vize serbestisi süreci ve yapıcı iş birliği alanlarını ele aldık. Kendisine görev süresince ilişkilerimize verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) yönetimiyle de bir araya gelerek, Türkiye ve ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, üçüncü ülkelerde ticari iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hususlarını ele aldık. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik, ikiz dönüşüm ve yapay zekâ konularında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevdet Yılmaz#AB#AB Türkiye Delegasyonu

BAKMADAN GEÇME!