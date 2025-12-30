Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025 yılı sonunda turizm gelirleri 64 milyar dolar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'e çeşitli açılışlara katıldı. Yılmaz, ilk olarak 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında "Yık-Yap Projesi" ile yeniden inşa edilen 24 derslikli Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin açılışı yaptı. Ardından hayırsever iş insanı Kazım Demircioğlu'nun katkılarıyla tamamlanan Firince İskender Demircioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı yapan Yılmaz, daha sonra Kentpark Temel Atma Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İktidara geldiğimiz günden bu güne en yüksek payı milli eğitim bakanlığımıza ayırdık. 2026 bütçesinde de devam etti. Derslik sayısından öğretmen kadrolarına, okul altyapısından dijital imkanlara kadar çok önemli kapasiteler oluşturduk. Çok önemli yatırımlar yaptık. Burada bir mesleki ve teknik anadolu lisesi açıyor olmamız ayrı bir kıymete sahip. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kalkınma yolcuğunda bu alan temel önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir. Burada daha önceki dönemlerde yapılan sığ ideolojik tartışmalara hiçbir şekilde girmeden pirim vermeden mesleki eğitimi geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece mezun olan çocuklarımızın iş bulması, istihdam edilmesin önü açılmış olacak" diye konuştu.

Haberin Devamı

Yılmaz, "Son yıllarda Türkiye ekonomisinin önemli taşıyıcı alanlarından biri haline gelen turizm sektörü, güçlü bir ivme yakalamıştır. 2024 yılında turizm gelirimiz 61 milyar doları, ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 62 milyonun üzerini aşmıştır. 2025 yılı sonunda turizm gelirimizin 64 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rakamlar, turizmin üretim, istihdam ve döviz geliri açısından ekonomimizdeki ağırlığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, bu güçlü performansı daha dengeli bir yapıya kavuşturmak; turizmin sunduğu imkanları ülkemizin farklı şehirlerine yayarak kalıcı bir değer üretmektir. Hükümetimiz turizmi 81 ilimize ve tüm mevsimlere yayma vizyonu ile hareket etmektedir. Bu sektörü aynı zamanda yerel kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak desteklemektedir. Anadolu'nun sahip olduğu doğal, kültürel ve sağlık temelli potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bingöl Kentpark Projesi, bu anlayışın sahadaki somut karşılıklarından biridir" şeklinde konuştu.