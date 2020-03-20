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DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 21:41,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurt dışındaki Türk öğrencilerle ilgili açıklama

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurt dışındaki Türk öğrencilerle ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’ye yönelik uçuşları durdurulan 8 ülkede geçici olarak bulunan ve yurda dönmek isteyen öğrencilerin, başvurmaları halinde planlanan süre içinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız" ifadelerini kullandı.

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