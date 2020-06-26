Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajı

Oktay, Twitter hesabından #yks2020 etiketiyle paylaştığı mesajında sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, heyecan hayatın ışıltısı. Biliyorum ki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak. Zihniniz açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."