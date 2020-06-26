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AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 20:44,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Oktay, Twitter hesabından #yks2020 etiketiyle paylaştığı mesajında sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, heyecan hayatın ışıltısı. Biliyorum ki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak. Zihniniz açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."

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