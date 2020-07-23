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AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 01:16,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden yazar Asım Gültekin için başsağlığı mesajı paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı.? Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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