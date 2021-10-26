Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur ve ihracat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Dolar endeksi mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içindedir. Pek çok ülke gibi biz de etkilendik. İhracatımız Ocak-Eylül döneminde geçen seneye kıyasla yüzde 36 artış sergilemiştir. Cari açığımızda önemli iyileşmeler görülmektedir.
- 2022 yılında 10 uçak ve 55 helikopter kiralanması yaparak orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz.
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