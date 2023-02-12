Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye taziye mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Fuat Oktay#KKTC#Taziye Mektubu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan KKTCye taziye mektubu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 18:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sporcu öğrenciler için KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanına mektup göndererek, taziyelerini iletti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a gönderdiği mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkemizde yaşanan depremde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısı hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz, depremin yaralarının sarılması sürecinde bize daha da güç verecektir" ifadelerine yer verdi.



Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e gönderdiği mektupta ise şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Bu ortak acıyı yaşadığımız günlerdeki sıcak dayanışmanız için şükranlarımı sunar, tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim." 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuat Oktay#KKTC#Taziye Mektubu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi