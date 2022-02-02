Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendi Kübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Bidenın en büyük sırrı deşifre olduBiden'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Biden
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Vahşice katledilmişti Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran notVahşice katledilmişti! Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran not#Denizli
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmediEvlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'#Mehmet Dinçerler
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Fuat Oktay#Harekat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Kış Kartalı Harekatı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor." dedi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor.

Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin.

İlgili Haber

MSB kritik operasyonu böyle duyurdu: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyorMSB kritik operasyonu böyle duyurdu: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Fuat Oktay#Harekat

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece