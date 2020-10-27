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AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 01:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki terör eylemiyle ilgili paylaşım
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay’da hain terör örgütünün saldırısını dikkati sayesinde engelleyen kahraman güvenlik güçlerimizi kutluyorum. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröre ve destekçilerine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz."

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