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AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 20:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Derecik kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz gözü dönmüş terör örgütüne bu alçaklıklarının bedelini en ağır şekilde ödetmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hakkaride alçak saldırı: 1 işçi şehit, 2 yaralı
Hakkari'de alçak saldırı: 1 işçi şehit, 2 yaralı
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