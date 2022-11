Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan’daki temaslarına devam ediyor. Fuat Oktay, iki ülke özel sektör iş insanlarının bir araya geldiği Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’na katıldı. Forum, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Azpromo Başkanı Yusif Abdullayev başkalığında yapıldı. Serbest Ticaret Anlaşması’nın konuşulması gerektiğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, “Belki teknik olarak ismi o olmaz ama bunu yapabilirsek o hedeflere gidebiliriz. Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerinde, elbette ihtiyaç duyulan alanlarda biz Türk firmaları olarak daha fazla yer almak, görev almak istiyoruz. Bir başka husus daha var başarılı olamadığımız. Üçüncü ülkelerle işbirliği. Ben bunun üzerinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Elbette sağlık ve sağlık turizmi dahil olmak üzere farklı sektörler var. Bir başka başlık var. Türkiye yap, işlet, devret (PPP) ve BOT alanında 100 milyar doların üzerinde bugüne kadar deneyime sahip. Uygulamalar olarak verme konusunda da bizim paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum ve ikili ticaretimize ivme kazandıracak olan milli paralarla ticaretin artırılması herhalde önceliklerimizdendir” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerindeki köklü geçmişe yeni bir boyut kazandıracak iş forumunun hayırlı bereketli geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bizim tabi hedeflerimiz var. Türkiye-Azerbaycan olarak cumhurbaşkanlarımız nezdinde konuda hedefler var. Şu anda 5 milyar dolar civarındayız. Kısmet olursa da bu yıl 6 milyar doları aşacağız. Bu tür birliktelikler her zaman mümkün olmuyor aslında bu tür birlikteliklerde sadece konuşmaların ötesine geçip bizden önce ilgili iş insanlarının bir araya gelecekleri ve karşılıklı istişareler yapabilecekleri ve bu toplantıdan somut çıktılar elde edebilecekleri bir formata dönüşmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle de bunu hem değerli organizasyondan sorumlu arkadaşlarımıza, iş dünyasının temsilcisi değerli başkanlarımızı, hem de siz iş dünyası temsilcilerimize, iş insanlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Ali Esedov ve bakanlar ile Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Oktay, “Her alanda güçlenen işbirliğimizi temsilen Türkiye’den yine bakanlarımız ve kurum temsilcilerimizin de katılımlarıyla Türkiye Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı’nda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Enerjiden ulaştırmaya, tarımdan dijitalleşmeye, sektör sektör ilişkilerimizi masaya yatırmış olduk ve bu devam edecek. Devam eden bir süreç zaten. Bu heyetler arası toplantıların en önemli katkısı, ihtiyaç, sorun ve çözüm odaklı olması ve doğrudan masada karar alıyor olmamızdır. Ama tabii ki daha da önemlisi aldığımız bu kararların uygulanıyor olması. İş dünyamız taleplerini de yansıttığımız İşbirliği Eylem Planı’mıza verdikleri samimi destek için Başbakan değerli kardeşim Sayın Esedov’a ve kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev’in yakın dostluğu ve bu dostlukla perçinlenen ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde çok daha iyi boyutlara taşınacağını da yürekten inanıyorum. Tüm toplum olarak her bir birey olarak her iki ülkenin birbirine muhteşem bir sevgisi, saygısı, muhabbeti var. Ama bunu ekonomik anlamda, ticari anlamda, siyasi ve askeri ve diğer alanlara ilaveten perçinleyecek olan, köklerini daha sağlamlaştıracak olan siz iş insanlarımızsınız" dedi.

Haberin Devamı

“TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMAMIZIN İKİLİ TİCARETİMİZE KISA ZAMANDA OLUMLU YANSIMALARI OLMUŞTUR”

Türkiye’nin Azerbaycan ile birlikte bölgede güven ve istikrar için üstlendiği rolün son derece önemli olduğunu belirten Oktay, “2023’ü tarihi sayfalarına Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde hedeflerin aşıldığı, rekorların geçildiği bir yıl olarak yazmak bizlerin elindedir. Ekonomik ve ticari ilişkiler hem ülkelerimiz arasında dostluğu, kardeşliği hem de bölgesel kalkınmayı destekleyen unsurların başında gelmekte. İkili ticaret hacmimiz, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 10 oranında artarak enerji dahil 5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Yine 2022 yılının ilk 10 aylık döneminde ise 2021 yılının aynı dönemine göre dış ticaret hacmimiz yüzde 31 oranında artmış ve 5,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2017 yılından itibaren ticaret hacmimizin sürekli artması, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda ilerlediğimizi gösteriyor. 2021 yılı mart ayında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamızın ikili ticaretimize kısa zamanda olumlu yansımaları olmuştur. Yürürlüğe girişinden 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede ülkemizin Tercihli Ticaret kapsamında ihracatı 14,8 milyon dolardır. Alacağımız yol gerçekten var ve bu anlamda da Ticaret Bakanlıklarımıza da çok hızlı şekilde artık ufak tefek şeyleri geride bırakıp, hızlı hareket etmelerini hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.



Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsadığı listenin iş dünyası ve kendileri için yetersiz kaldığını belirten Oktay, “Biz daha fazla üründe bu fırsattan yararlanmak istiyoruz. Sizlerden öneriler, talepler geliyor. Onları da, not ettik, görüştük ve değerlendirdik. Biz de her zaman olduğu gibi iş dünyamıza kulak vererek tercihli ticaret anlaşması listemizi genişletmek için müzakereleri başlatmıştık. İkinci aşamada hemen hemen sonlanmak üzere. Ümit ediyoruz en geç 1 haftaya kadar da, yani 11 Kasım’da en geç biz buradan deadline olarak ta vermiş olalım. Eğer bugün akşama kadar bunu tamamlarsak daha iyi olur. Yarın Şuşa’da imzalarız. Yine, bugün de gündeme getirdik. Daha fazla üründe daha fazla ticaret imkanı oluşturacak müjdeyi kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Basitleştirilmiş gümrük hattı, transit taşımaların serbestleştirilmesi ve geçiş ücretlerinin karşılıklı olarak kaldırılması hususlarında çözüme ulaşacağımıza inanıyorum ama öncesinde, en azından tırların sınırda kalmasını engelleyecek kota ve benzeri durumlardan dolayı iş insanlarımızın önündeki engeller kaldırmayla alakalı ciddi bir ilerleme sağladık. Belki bunu da bugün veya yarın ilan ederiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan, kimlikle karşılıklı seyahat edilebilmesini mümkün kıldığımız gibi ticari işlemlerdeki formaliteleri de yine kazan kazan anlayışıyla, kardeşlik bilinciyle hafifleteceğiz. Bunda kararlıyız. Dijital dönüşümde yapacağımız işbirlikleriyle bürokrasiyi en aza indirecek her iki tarafın da iş ve işlemlerini hızlandıracağı uygulamaları birlikte yürürlüğe koyacağız” dedi.



44 günlük Vatan Muharebesi sonunda işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini anbean Azerbaycan ile birlikte yaşadıklarını vurgulayan Oktay, “Ben, bu vesileyle, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepsi bu milletin kadim tarihinde altın harflerle yerlerini almıştır. Ruhları şad olsun. Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı toprakların yeniden inşa ve ihyası da dahil olmak üzere Güney Kafkasya genelinde kalıcı barış ve istikrar çabalarında Azerbaycan ile tam dayanışma içinde hareket ediyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin ekonomisinin geliştirilmesi, altyapısının güçlendirilmesi, milli ve tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması bizlerin de önceliğidir. Bu toprakların geliştirilmesinde Türk şirketlerinin de yer alıyor olmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz. Firmalarımız, işgalden kurtarılan bölgelerin altyapısının güçlenmesi, tarımın canlanması ve zafere yakışır bir görünüm kazanması için Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte çalışmaya hamdolsun başlamışlardır. Yıllardır bölgede istikrarsızlığın ve çekilen acıların sebebi olan işgalin sona erdirilmesi ve Azerbaycan topraklarının azat edilmesiyle, Güney Kafkasya’yı huzur ve refaha kavuşturacak yol açılmıştır” dedi.

Haberin Devamı

“ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME, ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİNE BAĞLIDIR”

Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgedeki hedefinin kalıcı barışın ve güvenin tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması ve kalkınmanın hızlanması olduğunu söyleyen Oktay, “Bu hayırlı gidişatı tersine çevirmeye çalışan, cevabını alır. Tüm dünyaya bir kez daha, tek millet olarak birbirimizden güç alarak geleceğe umutla baktığımızı ve geleceği birlikte şekillendirdiğimizi buradan biz kez daha ilan ediyoruz. Azerbaycan’ın ERMENİSTAN’a teklif ettiği barış anlaşmasının aynı yapıcı anlayışla karşılık bulması yönünde de, dostumuz Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan’la yürüttüğümüz normalleşme sürecinde, her konuda olduğu gibi, Azerbaycan’la yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde hareket ediyoruz. Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan’ın Azerbaycan ile ilişkilerinin normalleşmesine bağlıdır. Bölgede barışın tesis edilmesine bağlıdır. Ermenistan’ın işgalci yaklaşımlarından, saldırgan yaklaşımlarından vazgeçmesine bağlıdır. Yarın Şuşa’yı ziyaret ederek orada azatlığı, istiklali soluyacağız. Bölgede istikrar için Azerbaycan’la yakın dayanışma, temas ve yine koordinasyonumuzu sürdürecek, daima Can Azerbaycan’ın yanında olacağız. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’nin dediği gibi; 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.' Cennetmekan Haydar Aliyev’in attığı temeller üzerinde, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev’in liderliği, Başbakan çok değerli dostum Ali Esedov ve tüm kabine üyelerinin gayretleriyle bu bayrak daha da yukarılara taşınacaktır. Türkiye-Azerbaycan İş Forumu kapsamında iş dünyamızın temsilcileri 18 protokole imza atarak örnek bir duruş sergilemektedir. İşbirliği protokolü imzalayan kurum, üniversite ve firmalarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.