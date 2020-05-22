MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 19:24,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesini kullandı.

Oktay, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ezan-ı şerifin yüzyıllardır bu topraklarda imana ve ibadete olduğu kadar birlik ve beraberliğe de çağrı olarak semalarda yankılandığını vurgulayan Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesine yer verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle