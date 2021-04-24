Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Biden'ın açıklamasına yanıt: 'Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır'

Oktay'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

1. Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz.

2. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır.

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