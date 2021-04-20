MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan babası vefat eden Şamil Tayyar'a taziye mesajı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan babası vefat eden Şamil Tayyar'a taziye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan babası vefat eden Şamil Tayyar'a taziye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan babası vefat eden Şamil Tayyar'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babasının vefatı nedeniyle AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'a başsağlığı diledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Şamil Tayyar Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi