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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan babası vefat eden Şamil Tayyar'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babasının vefatı nedeniyle AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'a başsağlığı diledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Şamil Tayyar Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen muhterem babası Hüseyin Tayyar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.
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