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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 01:04 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'a dedesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan'ın Hakk'a yürüyen dedesi Kadir Softaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

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