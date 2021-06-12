MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya sert tepki
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya sert tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.06.2021 - 23:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya sert tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'deki saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz. İnsanlık düşmanı terör örgütünün Suriye kolunun alçakça saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

PKK Afrinde hastaneye saldırdı 13 sivil hayatını kaybetti
PKK Afrin'de hastaneye saldırdı! 13 sivil hayatını kaybetti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi