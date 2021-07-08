AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye tepki: Haksızlığa, eşitsizle 'asla ve asla' dediklerine şahit olmadık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 'AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisini kabul etmeyeceği' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni"ne katıldı.
Oktay buradaki konuşmasında AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması hakkında, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." dedi.