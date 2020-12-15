Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay isimlerini tek tek saydı, 'Yanınızdayız' mesajı verdi

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

- Haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bildiriye imza atan 4 siyasi parti grubumuza teşekkür ediyorum. Savunma Sanayi Başkanı Demir sizinle gurur duyuyoruz. Sizin arkanızdayız.

- Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'sizinleyiz, yanınızdayız' diyorum.

- Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir.