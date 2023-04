Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 6’lı masaya tepki

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti KKTC Teşkilat buluşması programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Yaşanan deprem felaketleri nedeniyle Ramazan’ı buruk bir şekilde karşıladıklarını belirten Oktay, “Yaşadığımız deprem felaketinin acılarını paylaşıyor, yaralarımızı her zaman olduğu gibi birlikte sarıyoruz. Bir taraftan da Türkiye-KKTC ekonomik ve kalkınma işbirliği çerçevesinde burada desteklediğimiz yatırımları, iyileştirmeleri, sosyal yardımları sürdürüyoruz. Dün Kuzey Kıbrıs’ın her zaman yanında olacağımızın ahdi beyanı olan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı KKTC Başbakanı Üstel ile imzaladık. Türkiye’den KKTC’ye 9,5 milyar liralık destek sağlanmasını içeren anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Derinya Sosyal Konut Projesi, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi, Orta Mesarya Tarımsal Sulama Projesi, 500 Yataklı Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ve Gazimağusa İlahiyat Koleji gibi yatırımların kaynağı anlaşmamıza dahildir. Yine turizm, tarım destekleri, girişimci destekleri, sosyal destekler ve okul, karayolları ve e-KKTC projesi gibi altyapı destekleri de artarak sürüyor. Diğer taraftan sigorta sistemlerimizi uyumlandırarak KKTC’de sigortası olan, KKTC’de yaşayan ve Türkiye’de tedavi olmak isteyen vatandaşlarımızın ücret ödemeden tedavi olmasını sağlıyoruz. Yeni Ercan Havalimanı önümüzdeki günlerde faaliyete geçerek Kuzey Kıbrıs’a pek çok anlamda hareketlilik getirecektir. Ülkemizde yaşanan büyük felaketin yaralarını hızla sararken, Kuzey Kıbrıs’taki çalışmalarımıza hiçbir zafiyete mahal vermeden devam ediyoruz. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde; bu yola gönlünü koyan milyonlarla birlikte adalet ve kalkınma hareketinin bir mensubu olmaktan bahtiyarım” diye konuştu.

"İÇ POLİTİKADA VE DIŞ POLİTİKADA EZBERLERİ BOZDUK"

"AK Parti’nin birer neferi olarak birlikte gururla taşıdığımız başarı hikayeleri olduğunu var" diyen Oktay, "Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Ulusal ve uluslararası her zeminde ülkemizin başını dik tuttuk. Milletimizin onurunun çiğnenmesine asla müsamaha göstermedik. İç politikada ve dış politikada ezberleri bozduk, milli adımlar attık. Milletin teveccühünden başka bir rütbeyi yakamıza takmadık. Meydanlarda söylediğini göreve gelince unutanlardan asla olmadık. Yapılmayacak hiçbir şeyin sözünü vermedik. Milleti hor görenler, elinde hiçbir icraatı olmayanlar; şimdi çıkmış sözünü tutmaktan bahsediyor, baharlardan bahsediyor. Bu sahte ittifakın sözüne güvenilir mi? Daha kendi arasında anlaşamayan bu yalan ağına milletimiz inanır mı? Bunların verdiği bir söz varsa biri Pensilvanya’ya, biri Kandil’e diğeri Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen ülkelere verilmiştir. Çok partili dönemde bir defa bile mührü bunlara vermeyen milletimiz kimin boş laf ürettiğini kimin sorumluluk aldığını, iş ürettiğini iyi biliyor. Kimin ajanslara, yabancı danışmanlara, dış mihraklara; kimin Anadolu irfanına güvendiğini de iyi biliyor. Bu tezgâhta; Ayasofya kilise kalsın, müze olsun diyen bir safta buluşmuş. Kıbrıs konusunda Rum tezlerini benimseyenlerle sözde milliyetçi olanlar çıkar birliği yapıyor. Liberal olmaktan dem vuranlar güya köprüyü geçene kadar sosyal demokrat maskesi takmış” dedi.

"SECCADEYİ AYAKKABIYLA ÇİĞNEDİĞİNİZ RİYA KOKAN HALLERİNİZE KİM GÜVENSİN?"

Muhalefete KKTC’den seslenen Oktay, “Daha siz yanınızdakine inanmıyorsunuz sizin sözünüze kim inansın? Yıllarca Anadolu’nun yazını kışa çevirmişsiniz, sizin yalancı baharınıza kim kansın? Ortak acılarımız dahil her konuyu alet ettiğiniz istismar siyasetine kim pirim versin? Bir gün camide namaza durup, ertesi gün seccadeyi ayakkabıyla çiğnediğiniz riya kokan hallerinize kim güvensin? Milletimiz 20 yıldır dediğini yapan, hakkın ve doğrunun yanında duran, eser siyasetine; Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşuna inanıyor ve güveniyor! Cumhurbaşkanımız liderliğinde yedi düvele karşı dimdik durduk, bugün de aynı kararlılıktayız. Bu iradenin devam etmesi, kazanımların kesintiye uğramaması için Kuzey Kıbrıs teşkilatının çok yoğun çalışması lazım. Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle bir an durmadan buradaki her bir vatandaşımıza ulaşalım. Sıfatımız ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Eskisiyle yenisiyle tüm teşkilat olarak bir ve beraberiz. 20 yıldır başardıklarımızı Türkiye’yi yükseltme davasına olan bağlılığımıza ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız özverilere, dayanışmamıza borçluyuz. Bunları unutmadan Cumhuriyetimizin 100. Yılında milletimize yeni zaferler hediye etmek için hep beraber çalışalım” şeklinde konuştu.