AA
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '2021 bütçesi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle