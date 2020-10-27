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AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '2021 bütçesi' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '2021 bütçesi' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır."

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